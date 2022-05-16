Российский президент Владимир Путин очень спокойно отреагировал на то, что Финляндия и Швеция хотят стать членами НАТО. Политолог Евгений Сатановский объяснил, почему российский лидер отреагировал именно так.

Эксперт прокомментировал: «Если мы на грани ядерной войны – а мы на грани ядерной войны с американцами, – то кого уже волнуют Финляндия и Швеция? Я думаю, что спокойная реакция Путина на разговор с финским президентом была, вообще говоря, поэтому».

Сатановский отметил, что Путину нет необходимости кого-то успокаивать, убеждать, предъявлять аргументы. Все уже и так было предъявлено.

О своем желании вступить в НАТО Финляндия и Швеция сообщили 12 мая. Правительство Финляндии уже приняло официальное решение на подачи заявки.