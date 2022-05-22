Европа ввела табу на любое сотрудничество с Россией и сейчас начинает преследовать за него предпринимателей и политиков. Уровень русофобии на континенте уже сейчас вышел за рамки приличий и превысил все допустимые нормы, рассказал политолог-востоковед Евгений Сатановский.

Он привел в пример бывшего министра иностранных дел Австрии, а также экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, против которых ввели персональные санкции за сотрудничество с российскими компаниями. Мало того, власти Германии собирается «добить» своего бывшего лидера и прекратить финансирование всей его деятельности, что является грубейшим нарушением немецкого законодательства.

Сатановский сравнил европейский подход с идеологией Третьего рейха. Тогда Гитлер заявлял о «грязных еврейских деньгах». Сейчас ЕС развивает ту же тему, только «грязные деньги» стали вдруг российскими. За них накладывают санкции пока только на первых лиц, однако давление на бизнес и политиков среднего эшелона уже не за горами.