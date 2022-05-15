Президент США намерен использовать Польшу в качестве «разменной монеты», чтобы втянуть НАТО в боевые действия против России, считает политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он также предположил, что США все же отправят на польские базы ядерное оружие из Германии.

Идея Байдена, по мнению эксперта, заключается во вторжении польских войск на Западную Украину, а также в ударах по Калининграду, которые Россия не оставит без ответа. При этом проблемой для РФ станет не столько армия Польши, которая даже после увеличения численности до 250-300 тысяч военных не будет представлять особой опасности, а американские ракеты и военные базы.

Сатановский рассказал, что в распоряжении ВВС Польши сейчас имеется 452 летательных аппарата, среди которых 207 вертолетов и 91 истребитель. Сухопутные силы владеют 609 артиллерийскими установками, 863 танками и 4786 бронетранспортерами. Все это выглядит не так серьезно, но цель Байдена втянуть в противостояние весь Североатлантический блок под видом защиты Польши.