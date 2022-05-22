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Заместитель командира инженерно-саперного подразделения армии ДНР с позывным «Крот» рассказал о зверствах неонацистов из полка «Азов» (запрещен в России). Он пояснил, что когда боевики уходили из районов Мариуполя, прилегающих к комбинату «Азовсталь», они жгли за собой жилые дома вместе с находящимися там людьми, передает РИА Новости.

Делалось это умышленно, чтобы оставить ополчению ДНР «выжженную землю», уничтожить любые возможные локации для размещения. Сейчас многие жители, которые ранее эвакуировались, возвращаются в Мариуполь и находят в собственных квартирах погибших из-за «азовцев» родственников.

Напомним, что националисты на протяжении 4 дней сдавались в плен, выходя с завода «Азовсталь». Эксперты уверены, что их ни в коем случае нельзя обменивать на кого бы то ни было, так как это военные преступники, заслуживающие самого строгого наказания.

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