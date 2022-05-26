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Издание «Русская весна» рассказало о российских истребителях, которые пронеслись над Луганском в направлении Украины. Буквально через несколько минут после этого послышались мощные взрывы, сообщил корреспондент портала.

«Вдали прогремели оглушительные взрывы, задрожали окна и даже стены домов. В это время на Украине ревут сирены воздушной тревоги», – поведал он.

Спецоперация ВС РФ на Украине продолжается. Основные ее события сейчас происходят на Донбассе, населенные пункты которого освобождаются от боевиков ВСУ. Кроме того, российская авиация наносит удары по объектам военной инфраструктуры, стремясь достичь цели по демилитаризации Украины.

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