С сайта немецкого издания Spiegel пропало видео, которое было снято в Мариуполе. На нем одна из местных жительниц рассказывала, что на самом деле происходило на территории завода «Азовсталь». Подробности передает РИА Новости.

Украинка Наталья Усманова рассказывала, как она находилась на территории, как спаслась при помощи российских военных. Представители немецкого издания заявили, что материал был удален в связи с несоответствием в содержании.

В пресс-службе издания отметили, что они продолжают выяснять вопрос по поводу несоответствия изложенных материалов.

Видеоролик, о котором идет речь, длился три минуты. В нем украинка Наталья сообщила, что боевики никак не сообщали им о том, что были открыты гуманитарные коридоры. Людям приходилось узнавать эту информацию самостоятельно. Но все равно покинуть завод не получалось, так как нацисты их не выпускали.

Слова украинки опровергают все заявления Запада о том, что Россия препятствует проведению эвакуации с “Азовстали”. Не исключено, что именно по этой причине видео было удалено.