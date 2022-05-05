Уже на этой неделе россияне начнут получать выплату от Пенсионного фонда РФ. Деньги будут начислены на карты до 6 мая.

Речь идет о новой выплате, которая предназначена для беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Выплату смогут получить женщины, которые встали на учет на ранних сроках беременности.

На этой неделе выплату смогут получить женщины, которым она была одобрена в апреле. При этом пособие будет назначено сроком с 1 марта. Сейчас женщины смогут получить выплату сразу за два месяца.

Эксперты отмечают, что размер пособия равен половине прожиточного минимума. Сумма будет различаться в зависимости от региона. В Пенсионном фонде РФ сообщают, что пособие можно ждать до 6 мая.