В мае пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, столкнутся с некоторыми изменениями. Нововведение касается правил снятия наличных средств. Такое решение было принято с целью защитить пенсионеров.

В Пенсионном Фонде прокомментировали ситуацию, объяснив причины введения новых правил: «Решение КС принял после обращения одного из военных пенсионеров. Мужчина в течение десяти лет не снимал свою пенсию с банковской карты, полагая, что она остается на счету и копится. Однако когда пенсионер обратился в банк, чтобы снять оттуда деньги, выяснилось, что выплату пенсии ему прекратили еще много лет назад».

Оказалось, что пенсия, которую длительное время не снимали, считается неполученной. Она может быть возвращена банком обратно в Пенсионный фонд РФ. Теперь у пожилых граждан появилась возможность вернуть деньги, которые они не смогли своевременно снять.