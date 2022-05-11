Уже сегодня некоторые категории россиян смогут получить на банковскую карту выплату в размере 10 000 рублей.

Речь идет о денежных средствах, которые предоставляются на региональном уровне гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Местные власти оказывают поддержку с помощью перечисления ежемесячного пособия, которое можно потратить на аренду жилья. При этом стоимость аренды будет ниже рыночной, так как оно муниципальное или государственное.

Такие выплаты уже утверждены в Ленинградской области. В этом субъекте служба социальной защиты компенсирует нуждающимся оплату жилья. При этом важно, чтобы в семье был ребенок в возрасте до 18 лет. Наличие этого условия дает право на получение денежной выплаты.

Размер помощи может варьироваться. Для сельской местности он составляет 10 000 рублей в месяц, а для городских поселение – 15 000 рублей.