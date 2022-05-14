Портал «Русская весна» показал кадры зачистки российскими военнослужащими одного из опорных пунктов националистических сил ВСУ.

На записи, опубликованной в Сети, видно, как один из боевиков напрочь отказался сдаваться в плен и попытался спрятаться в окопе, чтобы потом сбежать со своей огневой позиции. Сделать этого ему не удалось. После нескольких попыток призвать противника сложить оружие, ВС РФ применили радикальные меры и нациста настигла брошенная в окоп граната.

Напомним, что многие военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену, рассказывают о запрете сдаваться. Командование распространяет угрозы возбудить уголовное дело или даже расстрелять тех бойцов, которые принимают решение сложить оружие.