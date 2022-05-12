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Подразделения «Отважных» продолжают успешное продвижение по Донбассу, освобождая населенные пункты и уничтожая противника. Портал «Русская весна» рассказал о сражении под Лиманом, в котором группировка «О» ликвидировала боевиков 24-го националистического батальона «Айдар» (запрещен в России).

После боя российские военные получили дорогостоящие трофеи, среди которых прибор ночного видения, который в рублях стоит не менее полумиллиона, а также тепловизор Archer tma-55, цена которого достигает уровня в 450 тысяч рублей.

Авторы публикации опубликовали также фотографии зрительной трубы Yukon 6, которая хоть и стоит не так дорого, как предыдущие приборы, но вполне может принести большую пользу в борьбе против неонацистов.

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