Утром в понедельник мощные взрывы прогремели в Харькове и Николаеве, сообщает издание «Русская весна». Авторы напоминают, что российские ВС не атакуют жилые кварталы и объекты военной инфраструктуры. Они уничтожают лишь те цели, которые боевиками ВСУ применяются для военных целей.

В социальных сетях и мессенджерах жители Харькова написали, что громкие взрывы слышны неподалеку от военного авиационного института. Позже подобные посты стали появляться и от харьковчан, живущих в других районах.

В Николаеве клубы дыма после мощных взрывов виднелись не только утром, но и после 16:00 в понедельник. Однако официальной информации по этим атакам в настоящий момент не поступало.

Ракетные удары ВС РФ разрушают военную инфраструктуру, а также крупные транспортные узлы, через которые в зону боевых действий поставляется оружие западного образца.