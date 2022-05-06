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Российские военные обнаружили штаб ВСУ в одном из многоэтажных жилых домов. Выяснилось, что националистические подразделения просто выгнали жителей из своих квартир и оборудовали позиции на верхних этажах, так как им требовался хороший обзор.

Рядом с домом ВСУ разместили тяжелую бронетехнику, надеясь использовать ее для сопротивления в случае наступления российской армии. Однако наступать на них никто не собирался, сообщил портал «Русская весна».

После обнаружения штаба в многоквартирном доме российские военные задействовали для удара по нему тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Это позволило мгновенно уничтожить цель вместе с боевиками. Кроме того, была ликвидирована бронетехника противника.

Напомним, что ТОС-1А «Солнцепек» успешно применяются в рамках специальной операции ВС РФ на Донбассе. На днях они использовались для ударов по позициям ВСУ в лесном массиве рядом с Красным Лиманом.

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