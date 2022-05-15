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Танкисты легендарного штурмового батальона «Сомали» принимают активное участие в спецоперации ВС РФ по зачистке от украинских боевиков населенных пунктов ДНР. Портал «Русская весна» рассказал об уничтожении позиций ВСУ, с которых велись непрекращающиеся обстрелы Крутой Балки и Ясиноватой.

Один из бойцов штурмового батальона рассказал, что подразделение наконец получило возможность наказать ВСУ за обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса. Оно активно задействовало танки, что позволило вытеснить противника с хорошо укрепленных позиций.

Сейчас батальон «Сомали» вместе с российскими войсками ведет наступление на Авдеевку, где затаилась и оказывает отчаянное сопротивление крупная группировка украинских неонацистов численностью примерно в 20 тысяч боевиков.

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