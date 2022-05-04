Прорыв ВС РФ на Лиманском направлении из Харьковской области сопровождается успешным уничтожением бронетехники ВСУ. Противник предпринимает отчаянные попытки маскировать боевые машины, но все они заканчиваются провалами. Российские военные моментально обнаруживают технику и наносят по ней сокрушительные удары.

Так, в ходе прорыва на Донбасс была оперативно выявлена замаскированная техника. Не прошло и нескольких секунд, как она уже пылала, объятая пламенем.

Портал «Русская весна» рассказал, что для ударов по боевым машинам ВСУ задействовалась тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек». Она в буквальном смысле слова выжигает позиции противника вместе с бронетехникой, не оставляя неонацистам ни единого шанса.