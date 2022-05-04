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В Изюмском районе Харьковской области четко сработали разведывательные российские беспилотники, которые оперативно обнаружили позиции ВСУ. После этого ВС РФ оставалось лишь нанести по ним сокрушительный удар, что и было успешно проделано, передает портал «Русская весна».

Авторы показали работу российских подразделений по врагу на Харьковщине. Украинские военные окопались в своих укрепрайонах, однако это им не помогло. Попытка сопротивления была моментально пресечена, что привело к уничтожению противника.

Напомним, что спецоперация ВС РФ на Украине продолжается. В настоящий момент российские военные решают сразу несколько задач, среди которых продолжение наступления на Донбассе и юге страны, а также уничтожение транспортной инфраструктуры высокоточными ракетами для блокировки поставок западных вооружений.

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