Российские танки под прикрытием БМПТ «Терминатор» продолжают наступление вблизи стратегически важной трассы Бахмут-Лисичанск, по которой ВСУ получают снабжение. Установление контроля над ней позволит оставить наиболее боеспособные формирования боевиков без провизии, боеприпасов и оружия.

Портал «Русская весна» показал видео, на котором танкисты наносят удар за ударом по позициям ВСУ. Военный корреспондент портала продемонстрировал, как над землей на разных участках поднимаются огромные клубы черного дыма.

Напомним, что в ходе спецоперации ВС РФ на Украине союзные силы установили контроль над населенным пунктом Красный Лиман и возобновили наступление на Славянск. Также сейчас осуществляется штурм Северодонецка, который может быть занят уже в ближайшие несколько дней.