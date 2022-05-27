ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках спецоперации по демилитаризации страны. На этот раз атака была проведена на Днепропетровскую область, где базировались подразделения украинской Национальной гвардии, передает “Русская весна”.

Ставленник Киева Геннадий Корбан, возглавляющий центр территориальной обороны, заявил, что в результате удара 30 бойцов Нацгвардии получили ранения и еще 10 погибли. Он также отметил, что согласно распоряжению командования, в казармах одновременно не должно находится более 10 военнослужащих. Но не объяснил, почему этот приказ не выполнялся.

Напомним, что в ходе спецоперации ВС РФ на Украине наносятся ракетные удары исключительно по военным объектам армии противника. Также могут подвергаться атакам те сооружения, которые используются для военных целей, несмотря на свое гражданское предназначение.