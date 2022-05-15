Подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ штурмуют позиции украинских боевиков на Донбассе, сообщает «Русская весна» со ссылкой на военные источники.

Поддержку военнослужащим, которые атакуют опорный пункт неонацистов, оказывают боевые машины десанта и минометные подразделения. Штурм осуществляется в рамках освобождения территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Портал также напоминает, что группировка «О», которая вышла к Северодонецку, осуществляет подготовку к нанесению ударов по укрепрайонам ВСУ с применением реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Эти РСЗО представляют собой глубокую модернизацию советских еще «Градов», которая позволила повысить точность поражения целей и улучшить характеристики вооружения.