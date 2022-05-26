Боевики луцкой территориальной обороны, которые в числе 500 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Красном Лимане, раскрыли подробности боевых действий. Они подчеркнули, что решили сложить оружие сразу же, как узнали о приближении российских войск, передает портал “Русская весна”.

Один из бойцов сообщил, что никто и не собирался оказывать сопротивление, так как оно было абсолютно бессмысленным. Поэтому боевики спрятались в подвале и дождались подхода ВС РФ и ДНР. После массированного обстрела многие разбежались в разные стороны, после чего 500 человек оказалось в плену.

Рассказ бойцов теробороны в очередной раз доказывает, что командование ВСУ бросает в бой всех подряд, независимо от опыта и наличия специальных навыков. В итоге военнослужащие просто сдаются в плен и вместо отчаянного сопротивления прячутся от обстрелов в укромных уголках.