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Формирование украинских националистов, которые грозились расправиться с чеченским спецназом, полностью уничтожено, рассказал портал «Русская весна». Авторы опубликовали видео, на котором зафиксированы результаты боя с этим подразделением.

Ранее украинские боевики устроили танцы с автоматами прямо в окопах, после которых один из военных грозит «отрезать кадыровцам головы». Однако оказалось, что отвечать за свои слова националисты ВСУ совершенно не умеют.

Формирование в боях за Донбасс столкнулось с группировкой «Отважных» ВС России и не сумело оказать ей достойное сопротивление. Именно поэтому сдержать столь грозное обещание националистам уже не удастся. На записи, представленной порталом, в окопах находятся лишь тела боевиков подразделения.

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