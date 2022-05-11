Российские штурмовики Су-25 существенно повысили активность неподалеку от Краматорска. Они наносят удар за ударом по позициям украинских войск и изгоняют из укрепрайонов, которые ВСУ понастроили за 8 лет.

На земле бои ведут военнослужащие группировки «О». На кадрах, опубликованных порталом «Русская весна», можно увидеть, как авианаводчик во взаимодействии с парой штурмовиков атакуют позиции ВСУ и заставляют неонацистов стремительно уходить из фортификационных сооружений.

Российские войска продолжают спецоперацию на Украине. Они разрушают объекты военной инфраструктуры, выбивают украинских военных из жилых кварталов, где те прячутся за спинами гражданского населения, а также берут на себя миссию по защите мирных жителей, попавших в эпицентр боевых действий.