Украинские военные больше не в состоянии противостоять российским ВС, наступающим на Красный Лиман. Они ничего не могут поделать с авиацией, которая наносит по позициям ВСУ один удар за другим, пишет портал «Русская весна» со ссылкой на канадского журналиста Нейла Хауэра.

Помимо пяти подряд авиаударов, во время которых самолеты ВКС летали прямо над головой боевиков ВСУ, российская армия наносит непрекращающиеся удары с применением реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц 2С3 «Акация».

По словам журналиста, удары РСЗО наносятся с расстояния примерно в 10 километров и успешно достигают цели, поэтому боевики ВСУ признают свою неспособность оказывать сопротивление.

Напомним, что в рамках спецоперации на Донбассе ВС РФ наступают сразу на нескольких направлениях, успешно освобождая населенные пункты от нацистов.