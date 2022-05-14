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Минувшей ночью жители Луганска на себе прочувствовали, как от мощных взрывов дрожит земля. Портал «Русская весна» рассказал о масштабных боях между ВС РФ и неонацистами ВСУ всего в 50 километрах от столицы Луганской народной республики.

Боевые действия в направлении Первомайска-Стаханова продолжаются и сейчас. Обе стороны используют тяжелую артиллерию самых крупных калибров, поэтому земля дрожит на всех расположенных вокруг территориях. В самом Луганске хорошо слышны раскаты от взрывов и сильные хлопки.

Российские ВС в ответ на артиллерийские удары противника задействуют реактивные системы залпового огня.

Напомним, что 24 февраля на Украине началась спецоперация ВС РФ, призванная прекратить геноцид гражданского населения Донбасса.

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