Российские военные взяли Северодонецк в кольцо и теперь планируют нанесение мощных ударов по укрепрайонам боевиков ВСУ, сообщает «Русская весна».

Авторы уточнили, что для атак Северодонецка будут применяться реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Эта РСЗО представляет собой глубокую модернизацию «Градов» с новейшей системой управления огнем. Она включает в себя компьютерное оборудование, которое рассчитывает все баллистические показатели, а также спутниковую навигацию.

Военнослужащие группировки «О», задачей которых является установление контроля над Северодонецком, уже приступили к подготовке реактивных систем залпового огня. Эксперты портала пообещали оперативно публиковать новую информацию о боях за один из самых важных населенных пунктов Луганской народной республики.