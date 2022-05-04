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ВС РФ нанесли ряд высокоточных ракетных ударов по транспортной инфраструктуре Украины, активно используемой для поставок западного оружия. Эту информацию уже подтвердил руководитель «Укрзализныци» Александр Камышин, передает портал «Русская весна».

Он отметил, что удары нанесены по инфраструктуре как минимум 6 крупных железнодорожных узлов преимущественно в центре и на западе Украины. Цели получили серьезные повреждения, пострадавших пассажиров и работников железных дорог в результате атак нет.

Напомним, что Запад отправляет на Украину самые различные виды вооружений, однако они просто не доходят до линии фронта, так как успешно уничтожаются российскими ВС. Эксперты неоднократно отмечали бесполезность таких поставок для Киева.

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