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Украинские боевики в очередной раз задействовали тактику «живого щита», оборудовав настоящий укрепрайон в жилом секторе на Донбассе. Однако ВС РФ обнаружили их огневые позиции и атаковали противника.

Мирных жителей в укрепрайоне не было, что позволило российским военным действовать быстро и жестко. Они использовали автоматические пушки боевых машин пехоты и бронетранспортеров, открыли интенсивный огонь и уничтожили неонацистов ВСУ.

Портал «Русская весна» отмечает, что такие базы националистических батальонов и украинской армии встречаются довольно часто. Однако в ходе наступления ВС РФ проводит эффективную разведку, обнаруживает даже самые замаскированные позиции противника и ликвидирует его. Это позволяет все эффективнее и быстрее продвигаться к главной цели – полному освобождению Донбасса от нацистских сил.

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