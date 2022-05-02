2 мая российские ВС нанесли уже третий ракетный удар по стратегически важному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Ранее его уже атаковали, но сооружение и движение по нему железнодорожного и автотранспорта удавалось восстановить, сообщил портал “Русская весна”.

Очередные удары подтвердил спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук. Он ничего не сказал о повреждениях сооружения, но может предположить, что на этот раз оно выведено из строя надолго.

Мост через Днестровско-Цареградское гирло в поселке Затока активно использовался для доставки горюче-смазочных материалов из Румынии на фронт. Кроме того, предполагается и его применение для транспортировки оружия. Уничтожение сооружения заблокирует эти поставки, уверены эксперты.