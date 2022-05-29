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В Кривом Роге Днепропетровской области ракетным ударом уничтожено предприятие военно-промышленного комплекса Украины, сообщил портал «Русская весна». Отмечается, что фото и видео последствий этой атаки публикуют многие телеграм-каналы.

Удар был нанесен вечером 28 мая. На видеозаписях видны множественные взрывы и клубы дыма, поднимающиеся над промышленной зоной Кривого Рога.

Подтверждение информации поступило и из военной администрации города. Ее руководитель Александр Вилкул заявил, что завод в результате удара практически уничтожен. О каком именно предприятии идет речь, пока не сообщается.

Напомним, что российские ВС не наносят удары по гражданским объектам, поражая исключительно военную инфраструктуру ВСУ.

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