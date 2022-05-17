В Черниговской области на Украине ракетному удару подвергся военный учебный центр «Десна». Портал «Русская весна» со ссылкой на местного губернатора Вячеслава Чауса сообщил, что число погибших уже достигло восьми боевиков и в ближайшее время продолжит расти.

Чаус пояснил, что сейчас в учебке проводится поисково-спасательная операция. Представители государственной службы по ЧС разбирают завалы после удара высокоточными ракетами.

Губернатор Черниговской области также отметил, что несколько десятков бойцов, находившихся на момент атаки на территории учебного центра, получили ранения. Он призвал жителей региона не игнорировать воздушные тревоги и сразу же идти в укрытия, чтобы не подвергать себя риску.