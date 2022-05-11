Российские ВКС атаковали украинский поселок Воронеж, что в Шосткинском районе Сумской области. Целью авиаударов было здание, в котором базировалось подразделение территориальной обороны, сообщил портал «Русская весна».

Боевики прочно засели в здании, однако удара с воздуха оно не перенесло и было полностью уничтожено. Отмечается, что именно это подразделение будоражило приграничные российские районы в Курской и Брянской областях провокационными обстрелами.

Напомним, что отряды территориальной обороны на Украине сперва создавались для защиты отдельных регионов. Однако позже было принято решение перемещать их по всей стране. Киев сделал это, чтобы получить возможность отправлять боевиков на Донбасс, где ВСУ и нацбаты не справляются с отражением атак ВС РФ.