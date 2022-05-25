Портал «Русская весна» сообщил о мощных ударах ВС РФ по Запорожью, где функционировало два крупных предприятия ВПК Украины – «Прогресс» и «Мотор-Сич». На этих заводах создавались двигатели для «Байрактаров», а также для вертолетов ATAK II.

О «прилетах» в Запорожье сообщили и местные жители. Они добавили, что одну из ракет сбила украинская ПВО, прием обломки боезаряда упали на торгово-развлекательный центр «Аврора». Известно, что ТРЦ с 24 февраля прекратил работу, поэтому был пуст.

Жители Запорожья также говорили о мощных взрывах и клубах черного дыма, вздымавшихся над районами, где расположены упомянутые выше заводы. Подтвердил информацию о прилетах и киевский ставленник в областном центре Александр Старух.