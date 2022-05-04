В ходе наступления на Лиманском направлении российские спецназовцы группировки войск под символом «О» («Отважные») продолжают уничтожать подразделения националистических сил ВСУ.

Портал «Русская весна» рассказал об уничтожении танка Т-64, принадлежавшего противнику. Боевую машину, которая пыталась атаковать спецназ, пришлось ликвидировать вместе с экипажем.

Бойцы рассказали, что видели татуировки украинских танкистов, которые не оставляют никаких сомнений в том, что столкнуться пришлось с матерыми боевиками.

Портал опубликовал страшные кадры, на которых можно увидеть результаты удара по танку и уничтоженную боевую машину украинских радикалов.

Напомним, что группировка “О” сейчас ведет наступление на Донбасс с территории Харьковской области, чтобы захлопнуть котел в Славянске и Краматорске.