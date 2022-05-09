Портал «Русская весна» опубликовал страшные кадры с поля боя, где российским спецназовцам приходится зачищать траншеи ВСУ с разорванными на части телами противников. Жесткие кадры указывают на ожесточенное сопротивление украинских боевиков, которое все же было сломлено.

Группировка «Отважных», которая задействовала отряды специального назначения и мотострелковые подразделения, продолжает продвигаться вперед. На вышеупомянутых кадрах можно увидеть опорный пункт неонацистов, который был полностью уничтожен в ходе тяжелых боев.

После захвата опорника и зачистки траншей противника группировка «Отважных» продолжила продвижение к своей цели, перебравшись на следующий участок фронта, отмечают авторы публикации.