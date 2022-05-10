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Киев продолжает обстреливать Донбасс из «Градов» и артиллерийских установок, но войска РФ и ДНР намерены освободить населенные пункты независимых республик от националистических сил. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что удары украинской артиллерии и РСЗО наносились по жилым объектам городов Донбасса. В результате было повреждено 28 домов и объектов гражданской инфраструктуры. Но Народная милиция и ВС РФ просто так этого не оставляют.

Военнослужащие союзных сил уничтожили две огневые позиции с гаубицами Д-30, два БТР и одну боевую машину пехоты. Также было ликвидировано 30 националистов, которые осуществляли обстрелы мирного населения Донбасса.

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость трое защитников Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и 15 получили ранения», – заявил Басурин.

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