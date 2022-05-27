Группировку ВС РФ «Отважные» у Красного Лимана поддерживает боевая авиация. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись, на которой штурмовики Су-25, принадлежащие ВКС России, атакуют стремительно разбегающихся с поля боя украинских неонацистов.

«ВКС России продолжает отправлять к Бандере всё новых украинских боевиков, не захотевших сложить оружие. Армейская авиация поддерживает наступление „Отважных“», – подчеркнули авторы портала.

Они также заметили, что боевики ВСУ после налета штурмовиков утратили даже малейшее желание оказывать сопротивление и обратились в бегство. Ситуация у Красного Лимана теперь под полным контролем союзных сил РФ и ДНР, как и весь город.

Напомним, что ранее потерю Красного Лимана подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.