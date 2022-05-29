Группировка «Отважных» ВС РФ на Донбассе активно задействует минометы для ударов по окопам противника. При этом каждая атака выделяется высокой точностью – мины ложатся прямо на позиции ВСУ, разнося их вдребезги, рассказали журналисты портала «Русская весна».

В подтверждение своих слов они опубликовали видеозапись, на которой наносятся удары по позициям боевиков. Сообщается также, что наведение минометов, ствольной и реактивной артиллерии на цель осуществляется с использованием беспилотника, кружащего над полем боя.

Напомним, что освобождение Донбасса является приоритетной задачей ВС РФ на Украине. Союзные силы осуществляют зачистку населенных пунктов от ВСУ, после чего начинают дальнейшее продвижение. В настоящий момент освобождено уже 95 процентов территорий Луганской народной республики.