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Пентагон отправил на Украину гаубицы M777 и 155-миллиметровые снаряды, рассказали журналисты портала «Русская весна». Также они опубликовали кадры погрузки этих вооружений.

Гаубицы передаются Киеву в рамках очередной военной помощи, выделенной Конгрессом Соединенных Штатов. На этот раз Украина получит оружия на 40 миллиардов долларов.

Помимо 89 гаубиц M777 ей отправили 120 тысяч боеприпасов к этим артиллерийским орудиям. Ранее сообщалось, что Киев получит более сотни установок, поэтому помощь передана в неполном объеме.

Напомним, эксперты уверены, что ВСУ не смогут использовать западное вооружение, так как оно либо не доедет до фронта, либо будет уничтожено уже на боевых позициях.

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