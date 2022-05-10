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Портал «Русская весна» опубликовал новые фотоматериалы от военного корреспондента, освещающего спецоперацию ВС РФ на Украине. На эти снимки попал фирменный след продвигающейся по Донбассу группировки «Отважных».

ВС РФ уже находятся в Лиманском районе, где продолжают громить позиции украинских войск. При этом фирменным следом группировки «О» являются горы уничтоженной в боях техники ВСУ.

Так, на одну из фотографий попал украинский танк Т-64, по которому был нанесен удар неподалеку от поселка Новая в уже упомянутом выше Лиманском районе. Также на снимках можно увидеть сгоревший БТР-80, который пытался спрятаться в лесном массиве, но не успел этого сделать.

Группировка “Отважных” продолжает продвижение на Лиманском направлении, чтобы захлопнуть ВСУ в котел с этой стороны.

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