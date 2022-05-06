читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В распоряжение российской группировки войск «Отважные» в ходе наступления на Лиманском направлении постоянно попадает дорогостоящее вооружение, полученное украинской армией от США и других стран НАТО. Портал «Русская весна» рассказывает о новых трофеях ВС РФ.

Так, после бегства украинских военных со своих позиций рядом с одним из населенных пунктов неподалеку от Красного Лимана, подразделение группировки «О» получило несколько переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» и ПТРК «Джавелин». Об комплекса – американского производства.

Кроме того, российские военные захватили в качестве трофеев крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, немало стрелкового оружия и противотанковый комплекс «Стугна».

Вам может понравиться

RusVesna: Трофейных ракетных комплексов из США и НАТО много не бывает

В распоряжении российских войск на Донбассе появился очередной противотанковый ракетный комплекс NLAW, который Украина получила от Великобритании. Портал «Русская весна» сообщает, что ВС РФ продолжают пополнять свои арсеналы оружием натовского

Очевидцы: Боевики на “Азовстали” не подчиняются Зеленскому и надеются на англичан и американцев

Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) никому не подчиняются в Киеве и уверены, что президент Украины Зеленский ничего не решает. Все их надежды связаны с англичанами и американцами, сообщает

Запад признал полный провал “сокрушительного удара” санкциями по России

США и страны Евросоюза были уверены, что своими санкциями они смогут полностью разрушить экономику России. Но эксперты британского таблоида Daily Express уверены, что пока от введения эмбарго на поставку российских
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 6 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 мая – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 6 мая – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 6 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 6 мая – небольшой дождь, до 7 °C |