В распоряжение российской группировки войск «Отважные» в ходе наступления на Лиманском направлении постоянно попадает дорогостоящее вооружение, полученное украинской армией от США и других стран НАТО. Портал «Русская весна» рассказывает о новых трофеях ВС РФ.

Так, после бегства украинских военных со своих позиций рядом с одним из населенных пунктов неподалеку от Красного Лимана, подразделение группировки «О» получило несколько переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер» и ПТРК «Джавелин». Об комплекса – американского производства.

Кроме того, российские военные захватили в качестве трофеев крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, немало стрелкового оружия и противотанковый комплекс «Стугна».