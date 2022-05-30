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Около 4 утра в Одессе прогремели мощные взрывы, после которых заработала сирена воздушной тревоги. Портал «Военное обозрение» сообщил, что ВС РФ нанесли удар по объекту, который ВСУ использовали в качестве склада для вооружений, поставляемых на Украину из стран НАТО.

О взрывах в социальных сетях и мессенджерах рассказали местные жители. Они также опубликовали фотографии, на которых видны клубы дыма над одним из районов Одессы.

Сообщается о четырех ракетах, две из которых сумели уничтожить средства противовоздушной обороны.

Воздушная тревога звучала ранним утром не только в Одессе, но и в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, отмечает издание «Русская весна».

Напомним, что ранее в Одессе был нанесен удар по одному из предприятий военно-промышленного комплекса, которое после этого прекратило работу.

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