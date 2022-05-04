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Издание «Русская весна» вечером во вторник опубликовало видеозаписи пролета крылатых ракет над Николаевской, Одесской и Винницкой областями. Эти боезаряды достигли всех своих целей – они были направлены на уничтожение транспортной инфраструктуры Украины.

Позже издание сообщило о воздушной тревоге почти на всей территории Украины, а также о взрывах, прогремевших во Львове и на Днепропетровщине, в Кировоградской и Винницкой областях. Подтверждением успешных атак стали посты в телеграм-каналах от очевидцев и руководителей регионов.

При этом стоит отметить, что в результате ракетных ударов никто не пострадал. Во Львове и на Закарпатье заявили о перебоях с электрической энергией и интернетом.

Напомним, что транспортная инфраструктура Украины используется для доставки западных вооружений в страну. Именно поэтому российские ВС вынуждены наносить удары по крупным железнодорожным узлам страны.

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