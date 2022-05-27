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79-й десантно-штурмовая бригада украинской армии была разгромлена под Лиманом, рассказал один из военнослужащих этого подразделения, оказавшийся в плену. Боевики отчаянно пытались держать оборону, но в результате попали в окружение, передает “Русская весна”.

Бригада потеряла 100 человек убитыми, остальные приняли решение добровольно сложить оружие. Вся бронетехника, имевшаяся в распоряжении боевиков, сгорела дотла.

Боец также рассказал, что у подразделения не было боеприпасов и продовольствия. Единственное оружие, которое осталось у них – это гранатометы NLAW, которые на Украину поставила Великобритания. Но они жутко неэффективны, так как батарейка часто садится и не дает полноценно вести боевые действия.

О словам десантника, те его сослуживцы, которые не погибли в боях за Лиман, просто отказались продолжать сопротивление и сдались в плен.

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