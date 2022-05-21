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Специальное подразделение «Отважных» ВС РФ уничтожило на Донбассе базу украинских боевиков вместе с живой силой и техникой, рассказал портал «Русская весна». Сообщается, что атака была неожиданной для ВСУ, поэтому оказать сопротивление они просто не успели.

Авторы публикации выложили в Сеть видео, на котором зафиксировано сражение с украинскими боевиками. ВС РФ накрыли позиции противника плотным артиллерийским огнем, поэтому тот ничего не смог противопоставить группировке войск «О».

Часть боевиков поняли, что сопротивление бесполезно и попытались уехать с базы на автомобилях. Однако и этого сделать не удалось – машины подорвались на минах.

Напомним, что на Украине продолжается спецоперация ВС РФ, которая призвана прекратить геноцид жителей Луганской и Донецкой народных республик.

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