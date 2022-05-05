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Военная группировка ВС РФ под знаком «О» («Отважные») продолжает продвижение на Лиманском направлении, взламывая даже самую надежную оборону украинских националистов. Кроме того, она занимается антидиверсионной деятельностью, сообщил портал «Русская весна».

Авторы публикации выложили видео, на котором запечатлены разведывательные мероприятия ВС России в районе населенного пункта Красный Лиман. Также они рассказали о борьбе с подпольем в Харьковской области.

Так, в Боровском районе, который полностью освобожден от украинских войск, вскрыта целая сеть диверсантов и осведомителей, работающий на киевский режим. Группировка «О» пресекает их деятельность, обеспечивая безопасность гражданского населения в освобожденных населенных пунктах.

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