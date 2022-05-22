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Российские военные уже привыкли, что опорные пункты и позиции боевиков ВСУ постоянно оборудуются в школах, детских садах и на других объектах гражданской инфраструктуры. Однако даже они удивились, когда обнаружили базу нацистов на территории сельского зоопарка, передает портал «Русская весна».

Боевики обустроили свои позиции на подобии страусиной фермы, надеясь использовать фактор внезапности против ВС РФ. Однако бойцы группировки «Отважных» хоть и были не на шутку удивлены, расправиться с противником все же сумели.

Они вынудили националистов как можно быстрее пуститься в бегство, бросив на позициях в зоопарке оружие и боеприпасы. Причем для последних тоже было выбрано весьма оригинальное место – патроны боевики спрятали в обычном ведре, наполненном болтами и шурупами.

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