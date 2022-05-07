В ходе продвижения к Красному Лиману российская военная группировка «О» («Отважные») продолжает громить боевиков ВСУ, рассказал портал «Русская весна». Он опубликовал видеозапись с уничтожением военных целей неподалеку от этого населенного пункта, полученную от не пожелавшего назвать себя источника.

На видеоролике запечатлен очередной эпизод ночной охоты. Разведка российских ВС обнаружила новые укрепрайоны противника на пути к Красному Лиману, поэтому в дело вступили боевые самолеты и артиллерийские оружия. Они не оставили боевикам ВСУ ни единого шанса оказать сопротивление и позволили войскам продвинуться к намеченной цели.

Напомним, что за минувшие 24 часа ВС РФ ликвидировали более 200 опорных пунктов ВСУ, а также 22 командных пункта, сбили 7 беспилотников и подорвали несколько крупных складов с оружием и боеприпасами.