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Захлопнуть на Донбассе крышку одного большого котла у ВС РФ пока не получается, поэтому тактика временно изменена. Теперь российские войска формируют сразу несколько малых котлов, что позволяет более успешно справляться с боевыми задачами, сообщил портал «Русская весна».

Отмечается, что новая тактика создает ВСУ серьезные проблемы, а ВС РФ дает возможность освобождать все новые населенные пункты на территории Донбасса.

Украинский Генштаб уже пытается исправить эту ситуации, для чего подразделения ВСУ усиливаются территориальной обороной, которую разрешили перемещать по всей территории страны в случае необходимости. Однако резкое снижение морально-психологического состояния армии из-за сдачи в плен боевиков на «Азовстали» в Мариуполе осложняет эту задачу.

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