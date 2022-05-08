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Депутат шведского парламента Маркус Вихель направил руководителю МИД страны Анн Линден предложение использовать замороженные за границей российские активы на помощь Украине и ее восстановление.

В своем обращении депутат написал, что только Соединенные Штаты заморозили 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов РФ. Также в США уже принят закон, который дает возможность отправлять эти средства на нужды Украины. Европа должна принять такое же решение, считает Вихель.

Он поинтересовался, какие меры планирует правительство Швеции для помощи Украине. По его словам, Стокгольм слишком медленно отреагировал на конфликт в этой стране, поэтому сейчас он обязан «заставить Россию» заплатить за ее восстановление своими активами.

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