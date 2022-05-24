Российская группировка «Отважных» уже вошла в город Лиман, а также продолжает громить позиции ВСУ, расположенные вокруг населенного пункта. Для этой цели успешно используются реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», сообщает портал «Русская весна».

Сообщается, что эти установки активно применялись и перед штурмом города. Их высокая эффективность позволила обеспечить прорыв обороны ВСУ и войти в Красный Лиман. Сейчас РСЗО «Торнадо-Г» используются для поддержки наступления и наведения на боевиков противника паники и страха.

Сообщается, что наступление будет продолжено до тех пор, пока Красный лиман полностью не перейдет под контроль группировки «Отважных».

Напомним, что ранее сообщалось об отступлении боевиков ВСУ, которые деморализованы наступлением ВС РФ на Лиман.